Pesaresi: «La Lazio poteva fare di più»

Pesaresi ha detto la sua su Lazio-Napoli, analizzando anche la stagione dei biancocelesti nel suo complesso. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Tuttomercatoweb:

«Per me la squadra biancoceleste poteva fare di più in questo campionato. Ha trovato difficoltà forse con la metodologia del tecnico, ma la rosa è di qualità. Ci sono stati troppi ko. Ora credo possa puntare all’Europa League. Per quel che riguarda la Champions potrebbe essere un discorso tra Juve e Atalanta anche se, ripeto, ci sono ancora tante gare da giocare. E quando si è abituati a stare davanti è difficile che si sbagli».