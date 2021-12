Peruzzi: «Mai consultato prima dell’acquisto di un portiere»

Peruzzi ha rotto il silenzio, toccando tantissimi temi, tra cui quello legato al tema dei portieri. Queste le sue parole

Peruzzi ha rotto il silenzio, toccando tantissimi temi, tra cui quello legato al tema dei portieri. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Radiosei:

«Ho giocato vent’anni in porta qualcosa saprò più di altri; invece, non capivo niente se parlavo di portieri e allora di cosa stiamo parlando? Tra primavera e prima squadra quando ero li abbiamo comprato quattro portieri e mi dicevano “Abbiamo comprato questo, come lo vedi?”. Ma che vuoi che ti dica tanto l’hai comprato. Dopo la partita Strakosha o chi per lui faceva un errore e io dicevo che secondo me non era un errore del portiere ma della difesa e loro mi dicevano “Ma no ha sbagliato Strakosha” e allora parlate voi da portieri è inutile che parlo io».