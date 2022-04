Perrone: «Sarebbe folle mandare via Sarri»

Il giornalista Roberto Perrone ha detto la sua su quello che potrebbe essere il futuro di Maurizio Sarri. Queste le sue parole

Il giornalista Roberto Perrone ha detto la sua su quello che potrebbe essere il futuro di Maurizio Sarri. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Tmw Radio:

«Io credo che se è stato preso Sarri è per costruire qualcosa di duraturo. Metterlo in discussione dopo un anno mi sembra un qualcosa di folle. Non credo che sia un modo di procedere e non credo che Lotito voglia procedere così. E’ stato cominciato un lavoro con un allenatore particolare e che ha bisogno di tempo per lavorare. Se hai scelto uno come Sarri, non puoi mandarlo via dopo un anno. Per me ha lasciato già una sua impronta, ma la differenza di qualità con altre squadre va colmata per poter fare di più».