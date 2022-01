Patric: «Abbiamo meritato. E sul gioco di Sarri...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Patric ha parlato nel post partita di Lazio-Udinese, match valido per gli ottavi di Coppa Italia. Queste le sue parole

PARTITA – «L’Udinese è una squadra molto fisica, ma noi abbiamo fatto il nostro gioco. Abbiamo avuto pazienza, perché loro era molto chiusi. Penso che comunque abbiamo meritato, visto che abbiamo creato tanto. Ora stiamo capendo quello che vuole il mister e stiamo cominciando a divertirsi».

CONDIZIONI – «Ho avuto solo un crampo, nulla di che. Solo una piccola fatica muscolare»

REPARTO ARRETRATO – «In difesa abbiamo fatto bene. I loro attaccanti hanno un grande potenziale, soprattutto Beto. Ma noi, anche dietro, stiamo crescendo e maturando. Io con Luiz Felipe mi trovo bene e ho buone sensazioni. Io mi sento e voglio chiudere l’anno alla grande. Siamo carichi e stiamo trovando fiducia».

ATALANTA – «Da qui alla fine saranno tutte battaglie. Conosciamo l’Atalanta, ma per noi sarà fondamentale per stare in alto in classifica. Noi vogliamo vincere e ci faremo trovare pronti e separati».