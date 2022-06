Parolo: «Nessuno come Immobile. E sul gioco di Sarri...»

Marco Parolo è tornato a parlare di Lazio, soffermandosi su Ciro Immobile e sul lavoro fatto da Maurizio Sarri

Marco Parolo è tornato a parlare di Lazio, soffermandosi su Ciro Immobile e sul lavoro fatto da Maurizio Sarri. Queste le sue parole, dette nello speciale di Dazn, Fino all’ultimo secondo:

«Sarri inizia a proporre un po’ di quel SarriBall che ci si aspettava da lui. Soffre un po’ in difesa, ma davanti ha un attaccante come Immobile. Ciro è uno che fa gol e porta punti. Insomma, è il re dei bomber e dei gol. È la quarta volta che vince la classifica cannonieri e nessuno è come lui. È il re di Roma».