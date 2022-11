Pannofino: «Si affrontano due grandi squadre. Per me sarà decisivo...»

Pannofino ha parlato del derby tra Roma e Lazio, in programma oggi alle ore 18 allo stadio Olimpico. Queste le sue parole

Pannofino ha parlato del derby tra Roma e Lazio, in programma oggi alle ore 18 allo stadio Olimpico. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

TIFO – «Sono pronto, anche se non sarò all’Olimpico per la tournée di Mine Vaganti , lo spettacolo di Ozpetek, credo lo sentirò in macchina alla radio, che è anche bello, ma preferirei vederla. Io non gufo, voglio pure un po’ bene alla Roma, visto che mio figlio è romanista. Poi è chiaro che se vince la Lazio sia più contento. Alla fine mi odiano tutti: i laziali perché non sono antiromanista e i romanisti perché sono laziale».

MOMENTO – «Se mi preoccupa il doppio passo falso della Lazio? Un po’ sì, ma non si può sempre vincere 4-0. Io credo che le flessioni sono comprensibili, anche se il discorso stanchezza lo capisco fino a un certo punto: sono atleti di vent’anni, ben allenati, noi che ne abbiamo sessanta che dobbiamo dire allora? Di sicuro però Roma e Lazio non hanno panchine lunghe e se si fa male un uomo forte sono guai. Giocare senza Immobile ad esempio è difficile, ma se non è in piena forma credo sia meglio non rischiarlo. Su Milinkovic, invece, non era un fallo da ammonizione. Un arbitro deve saper valutare, lo sa che il giocatore è diffidato, non lo puoi punire così per un falletto.».

DERBY – Roma e Lazio sono due bellissime squadre, con allenatori fortissimi e delle rose buone. Giocano un buon calcio, ma serve tempo per aggiustarsi. Spero sia una bella partita, il trionfo del calcio. Secondo me la deciderà Cancellieri. A me quel ragazzo piace, ha talento, ma non ha ancora avuto la fortuna di mostrarlo. Lui potrebbe essere una bella novità, per lui e per la squadra. Un derby che mi è rimasto nel cuore? Forse uno del 1972, Roma-Lazio 0-1 gol di Nanni. L’ho visto dalla collina di Monte Mario, dove c’è la Madonnina, non avevo i soldi per andare allo stadio e dato che non c’era la copertura un po’ di partita si riusciva a vedere. Ricordo poi che ho giocato un derby del Cuore con la maglia della Roma. Si erano sbagliati… È stato tutto un ‘Forza Maggica Pannofì!’. Come finirà? Secondo me 1-1, anche se non sarei soddisfatto. Infatti bisogna vincere. Facciamo così, se vince la Lazio non bevo vino per tre giorni».