Paganin: «Lazio brava a sfruttare i limiti dell’Inter»

L’ex calciatore Antonio Paganin ha detto la sua su quanto successo venerdì sera durante la sfida tra Lazio e Inter. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Tmw:

«I dubbi sono quelli che avevo già da tempo. Insomma, la Lazio ha messo a nudo tutti i limiti dell’Inter. La squadra nerazzurra è migliorata nel reparto offensivo, ma c’è difficoltà ad armare gli attaccanti. La compagine biancoceleste tatticamente ha creato grandi problemi, ha minato delle certezze che la ponevano come la favorita al campionato. I primi indizi lasciano qualche crepa e in vista del derby non sono sereno. L’Inter non mi dà più l’impressione che ti trita, che può creare quel vuoto tra lei e l’avversario. Oggi è l’opposto, guardate a Lecce, dopo il primo gol di Lukaku non ha mai preso in mano la partita. Sempre questo possesso sterile, ho l’impressione che Conte lo sapesse sfruttare e gli avesse creato una squadra intorno. Cosa che probabilmente a Inzaghi non sta riuscendo, anche per una questione empatica o caratteriale. A volte si entra in simbiosi con l’allenatore, come con Conte, a volte no».