Orsini: «Marcos Antonio non basta. Serve qualche cessione»

Il giornalista della Rai Stefano Orsini ha detto la sua sul calciomercato della Lazio, che stenta a entrare nel vivo

Il giornalista della Rai Stefano Orsini ha detto la sua sul calciomercato della Lazio, che stenta a entrare nel vivo. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Radiosei:

«Questo è il mercato dei parametri zero. Basta pensare a Romagnoli, che è ancora in attesa della Lazio. Tutta l’attesa del club biancoceleste dipende anche dalla chiusura del bilancio e dalle uscite, che però tardano ad arrivare. Marcos Antonio non può bastare. Infatti la priorità era e resta la difesa, visto che, a oggi, si riparte con Patric e Kamenovic. Mai come quest’anno sapevi che la tempistica sarebbe stata importante. Per questo il rammarico è inevitabile»-