Orsi: «Provedel avanti a Maximiano. E su Luis Alberto...»

Fernando Orsi ha parlato della situazione portieri in casa Lazio, dando il suo giudizio,. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Tuttomercatoweb.

MAXIMIANO O PROVEDEL – «Maximiano o Provedel? Sarri ha già scelto, anche perché il portoghese non ha sfruttato la grande occasione con il Bologna. C’è una gerarchia. Provedel giocherà in campionato, Maximiano in Europa League e vediamo come cresce. Comunque non si può giudicare per un errore, che ho visto fare anche a portiere esperti. Può succedere a un giovane classe ‘99, era l’esordio con lo stadio pieno».

GIOCO – «La prima partita non è giudicabile, perché la Lazio è rimasta in 10 dopo 5 minuti. Quella è stata una partita di sacrificio e improvvisazione. A Torino si è visto poco. Va detto che bisogna scindere tra le occasioni che ha avuto e la prestazione, che nel complesso non è stata sufficiente. In generale 4 punti vanno bene considerando tutto, anche se me ne aspettavamo 6. Ora l’Inter sarà una verifica per capire i progressi e le ambizioni della Lazio».

EQUILIBRIO E LUIS ALBERTO – «Sarri sa cosa fa. Certo guardo i numeri e vedo che Immobile ha fatto 150 gol con Luis Alberto e Milinkovic. È vero che c’è meno equilibrio, ma ci sono anche i 30 gol di Ciro. Serve fare una scelta. Poi dopo che Luis Alberto abbia carattere particolare e voglia andare via ogni estate è vero, ma quando entra in campo non è svogliato, anzi, mi sembra dentro al progetto. Secondo me sono una coppia compatibile, a patto che giochino anche in fase di non possesso palla. Il problema non sono loro, ma capire chi gioca vertice basso al posto di Leiva, che l’anno scorso dava l’equilibrio giusto».