Orsi: «Luis Maximiano? Non lo conosco, ma...»

L’ex portiere della Lazio Nando Orsi ha detto la sua sul nuovo portiere dei biancocelesti Luis Maximiano. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni de Il Corriere della Sera:

«Non l’ho mai visto, e non lo conosco. Nel gioco di Sarri il portiere deve avere determinate qualità. Dovrà partecipare alla costruzione del gioco, essere bravo nelle uscite alte, ciò in cui mancava Strakosha. Io avrei preferito un portiere italiano, ma se deve essere straniero meglio sia uno portoghese o spagnolo, con meno difficoltà nell’imparare la lingua».