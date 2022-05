Orrico: «Inzaghi ha dei limiti. E alla Lazio...»

Corrado Orrico ha mosso qualche critica a Simone Inzaghi, tornando anche al periodo in biancoceleste. Queste le sue parole

Corrado Orrico ha mosso qualche critica a Simone Inzaghi, tornando anche al periodo in biancoceleste. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni della trasmissione radiofonica One Football Club:

«Inzaghi è un ragazzo per bene e lo stimiamo tutti, ma come allenatore non è capace di prender il frustino in mano. Alla Lazio quel compito lo aveva Tare. Quindi in quel senso, andando a sostituire Conte, il crollo comunque c’è stato. Basta pensare all’Inter di inizio anno, che ha fatto pochi punti. Questo è successo perché lì le cose sono andate male e lui non è stato in grado di reagire».