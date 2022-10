Oddi: «Pulici un grande in tutto. Io gli dicevo...»

Giancarlo Oddi ha preso parola durante il Premio Scopigno-Pulici, ricordando il suo rapporto con l’ex portiere della Lazio

«Con Felice siamo stati tanto tempo insieme. Un grande portiere ma un grande uomo. Era simpatico quando faceva finta d’arrabbiarsi, alzava la voce ma poi non faceva niente. Gli dicevo ‘Ma la fai finita, non fai ridere più nessuno’. È stato un grande in tutto. Difensore più completo in Serie A? Bastoni è bravo, ce ne sono di bravi. Ma come giocavamo noi era molto diverso. Dovevo marcare un uomo e lo dovevo fare finché non finiva la partita. Ho avuto la fortuna di giocare in una grande squadra e abbiamo vinto lo scudetto. Felice è stato per tre anni il portiere meno battuto della Serie A, un po’ di merito ce l’ho anche io».