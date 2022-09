Nzola: «Sogno di vincere la classifica marcatori. E su Gotti...»

Nzola, attaccante dello Spezia, prossimo avversario della Lazio, ha raccontato i suoi sogni e i suoi obiettivi

«La scorsa è stata una stagione difficile. Non vedevo l’ora che finisse e adesso sono tornato. In estate è cambiato tutto. Lo Spezia mi ha fatto capire che puntava su di me e Gotti mi ha dato fiducia. Volevo far vedere che ero pronto. Non sono rimasto per dimostrare qualcosa, ma per me e per lo Spezia. Il mio obiettivo? Un anno da Mbala, ma anche la salvezza dello Spezia. Sogno il titolo di capocannoniere. So la posso fare e se non ce la farò posso arrivare comunque tra i primi quattro o cinque».