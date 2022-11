Nicola: «Abbiamo dato tutto, come con la Lazio»

Nicola ha analizzato il pari casalingo della sua Salernitana con la Cremonese, tornando sulla vittoria sul campo della Lazio

Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Dazn:

«Sono contento perché per tutta la settimana ci è stato ricordato come contro la Juventus poi avevamo perso. Dopo la Lazio in questa partita invece i ragazzi hanno dato tutto. Tra l’altro abbiamo avuto defezioni all’ultimo. Poi mi dispiace per l’episodio da rigore, ma lo accetto. Mi concentro invece sulla squadra che ha cercato di fare la propria partita. Abbiamo affrontato la Cremonese, che non è da sottovalutare e infatti non la sottovalutiamo. Dico peccato, perché ce l’avevamo quasi fatta. Per me i ragazzi comunque hanno fatto uno step in avanti. Bisogna, come cultura sportiva, dare il merito agli avversari. In ogni partita noi cerchiamo sempre di migliorare, ma dopo partite toste come lo è stato quella con la Lazio diventa importante metterci continuità».