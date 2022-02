Muriqi: «Sono grato ai mei compagni. Mi hanno accolto bene»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Vedat Muriqi ha trovato il suo primo gol con la maglia del Maiorca e ha voluto ringraziare i suoi compagni di squadra

Vedat Muriqi ha trovato il suo primo gol con la maglia del Maiorca e ha voluto ringraziare i suoi compagni di squadra. Queste le sue parole, riportata da As.com:

«Sono riuscito a segnare nella mia prima partita in casa. Comunque per me l’importante è che la squadra vinca e prenda i 3 punti in palio. Quando sei un attaccante il tuo obiettivo è sempre quello di segnare. Infatti ho chiesto il primo rigore a Salva ,ma lui mi ha lasciato solo il secondo. Davvero sono molto grato di tutto ai miei compagni di squadra ,che mi hanno accolto molto bene».