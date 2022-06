Mourinho: «Decisioni dubbie nonostante il Var. Sulle perdite di tempo...»

Protagonista all’Università di Lisbona, Mourinho ha toccato svariate tematiche, tra cui quella del Var. Queste le sue parole

«La Goal-line Technology è un qualcosa di oggettivo. Il fuorigioco, a meno che qualcuno non riesca a fare linee storte, si presume è anch’esso oggettivo. Io poi vorrei il tempo di gioco effettivo, perché non ci sarebbe spazio per perdere tempo. Il Var? A volte ci sono state decisioni dubbie. Ho perso una semifinale Champions League con un gol non regolare. Se ci fosse stato il VAR, si sarebbe visto che la palla non era entrata. Però devo dire che ho anche vinto partite con gol in fuorigioco».