Mourinho: «Stagione fantastica, ma per certi Einstein...»

Mourinho ha analizzato la stagione della sua Roma, non lesinando, come sempre, qualche polemica. Queste le sue parole, rilasciate al quotidiano portoghese Record:

«Voto alla nostra stagione? Dipende da chi la analizza. Per alcuni Einstein delle tv portoghesi è stata pessima, ma per me che sono molto esigente con me stesso, è stata fantastica, perché non avevamo le capacità per fare meglio. Ci sono stati giocatori che hanno disputato 50 partite. Ho avuto come avversario Inter, Milan, Juve, Napoli, Atalanta e Lazio.».