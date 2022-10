Mourinho: «Allucinanti i tre turni a Zaniolo. Non era da rosso»

Mourinho, nella conferenza alla vigilia di Roma-Napoli, ha parlato della squalifica di Zaniolo. Queste le sue parole

Mourinho, nella conferenza alla vigilia di Roma-Napoli, ha parlato della squalifica di Zaniolo. Queste le sue parole:

«Tre partite di squalifica sono allucinanti. Davvero non capisco. Anche il rosso poteva essere perfettamente giallo. Se l’assistente ha deciso rosso, una partita di squalifica è già una punizione importante. Su questo ragazzo mi sembra tutto troppo. In questo caso devo difenderlo adesso che è uscito il comunicato dell’Uefa. Non sono contento, perché non ho questo giocatore a disposizione per due partite decisive, ma sono più triste per il giocatore e per il suo feeling. Ma questa è l’Uefa, domani è un’altra storia».