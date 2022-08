Monelli: «Mi ricordo ancora il mio gol contro il Bologna»

Paolo Monelli ha voluto ricordare il suo gol contro il Bologna, proprio a un giorno dal match dell’Olimpico

Paolo Monelli ha voluto ricordare il suo gol contro il Bologna, proprio a un giorno dal match dell’Olimpico, datato 27 settembre 1987. Queste le sue, riportate dal match program del club biancoceleste:

«Fu un gol bello e soprattutto pesante. Arrivò con una squadra e che poi vinse il campionato. Ricordo molto bene quella partita: andammo sotto due volte e il gol di Poli ci tagliò le gambe. Però non mollammo e portammo a casa un pareggio prezioso. Un punto che fu poi prezioso per la promozione. Sono molto orgoglioso di cosa avvenne in quell’annata. Purtroppo andai via contro la mia volontà, ma resta l’orgoglio per quanto fatto».