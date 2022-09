Serbia, Milinkovic: «Vittoria meritata. Dispiace per i tifosi»

Milinkovic ha analizzato la netta vittoria della Serbia contro la Svezia. Queste le parole del centrocampista

«Siamo entrati in partita. Noi volevamo vincere. È stata la nostra ultima sfida in casa prima del Mondiale e questa è stata una motivazione ancor più grande che ci ha spinto alla vittoria. Dopo il gol subito, che è stato casuale, abbiamo preso il comando. Abbiamo creduto in noi stessi e abbiamo ribaltato il risultato. I tifosi? Dispiace che non ci fossero, perché era la nostra ultima partita».