Milinkovic: «Meritavamo il pari. Usciamo a testa alta»

Milinkovic ha commentato nel post partita Inter-Lazio, persa 2-1 dai biancocelesti. Queste le parole del serbo, rilasciate ai microfoni di Lazio Style Radio.

DISPIACERE – «Peccato, perché meritavamo almeno il pareggio. Abbiamo avuto le nostre occasioni. Ora però dobbiamo già pensare alla prossima partita».

RIPRESA – «Giocare tre giorni fa ci ha aiutato. Per quello nel secondo tempo stavamo comunque bene dal punto di vista del ritmo. Stiamo crescendo e stiamo iniziando a fare ciò che chiede il mister».

OCCASIONI – «Era un bel cross, ma io non ero messo bene e quindi l’ho presa male. Anche nel finale non l’ho presa benissimo di testa. Forse poteva essere il pari. Potevamo prendere un punto».

ATTEGGIAMENTO – «Nel secondo tempo loro stavano alti e ogni palla che rubavamo avevamo spazio, ma eravamo bassi. Abbiamo cercato di fare il gioco che ci chiede il mister. Posso dire che comunque abbiamo fatto una buona partita. Oggi comunque usciamo dal campo a testa alta. Non dobbiamo demoralizzarci».

Milinkovic a Dazn

«Perché ho calciato di sinistro? Andava sul sinistro, speravo che Felipe la alzasse di più perché se fosse stata sulla testa non avrei sbagliato. Spero di non sbagliare le prossime volte, dove cercherò di fare meglio. Abbiamo fatto una buona partita. Avremmo meritato un pareggio secondo me quindi possiamo uscire dal campo con la testa alta. Penso che abbiamo mosso molto meglio la palla da dietro nelle ultime partite e può essere un punto positivo. Sicuramente si può migliorare molto ancora ,però secondo me si sono create molte occasioni con passaggi da dietro».