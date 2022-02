Milinkovic: «Immobile è un grande attaccante e Vlahovic...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Sergej Milinkovic è tornato a parlare di Ciro Immobile, soffermandosi anche sul paragone con Vlahovic. Queste le sue parole

Sergej Milinkovic è il protagonista della rubrica Goal of the month del Lazio Style 1900 Official Magazine in edicola nel mese di febbraio. Questa un’anticipazione delle sue parole, riportate dal sito ufficiale del club:

«Immobile e Vlahovic sono due grandissimi attaccanti. Ciro ha dieci anni in più, Dusan deve ancora lavorare e crescere ma sicuramente diventerà forte proprio come Immobile»