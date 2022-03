Melli attacca Sarri: «Il suo gioco è una fregatura»

Franco Melli, decano del giornalismo romano, ha criticato Maurizio Sarri dopo la pesante sconfitta del derby

Franco Melli, decano del giornalismo romano, ha criticato Maurizio Sarri dopo la pesante sconfitta del derby. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Radio Radio:

«La Lazio nel derby non è esistita, anzi ha fatto pena. Sento parlare da mesi di questo sarrismo, che per me è una stupidaggine. Il calcio si gioca e basta. Si può giocare bene in tanti modi. In tanti si sono ubriacati con questo Sarrismo, ma è una fregatura».