Mazza: «Non credo in un innesto a gennaio. E sugli obiettivi...»

Il noto giornalista e tifoso laziale Mauro Mazza ha detto la sua sul momento che sta vivendo la Lazio, soffermandosi anche sul mercato. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Radiosei.

CALCIOMERCATO – «Basterebbe un solo elemento dal mercato di gennaio, ossia il terzino sinistro. Magari piazzando quei giocatori che non sono parte del progetto tecnico. Insomma, un’opportunità potrebbe essere colta. Certo va detto che non c’è il clima del rinforzo importante. Il rientro di Immobile sarà importante. Io credo che lui possa essere gestito in Coppa Italia e Conference. In quel ruolo on vedo l’urgenza di un intervento di mercato».

OBIETTIVI – «A questo punto della stagione, c’è senza dubbio una gerarchia di impegni. Il campionato viene prima ogni altra cosa. I migliori devono scendere in campo in questa competizione, poi penso alla Coppa Italia e come ultima la Conference League. In Europa se fossi Sarri farei anche degli esperimenti e soprattutto farei rifiatare i migliori. Non mi emoziona questa coppa, lo considero come un allenamento impegnativo. Ovviamente, se si dovesse andare avanti, potrebbero cambiare le scelte. La scelta è obbligata, in caso contrario servirebbero delle scelte più coerenti da parte della società per dare a Sarri una rosa con più alternative».