Mattioli: «Derby? Di solito chi arriva meglio perde»

Il giornalista della Rai Mario Mattioli ha analizzato il derby che si svolgerà domenica tra Lazio e Roma. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Radio Radio:

«Secondo la tradizione, chi arriva meglio al derby poi lo perde. La Lazio ci arriva così e non potrebbe far suo il risultato. La Roma giocherà contro una squadra che gioca meglio. I giallorossi segnano molto spesso negli ultimi minuti, ma questo non può succedere sempre. Gli uomini di Mourinho poi possono pensare sempre alla Conference League».