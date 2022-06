Martini: «Questa Lazio mi piace. Tra Immobile e Chinaglia...»

Nel giorno del suo 73esimo compleanno, Martini ha analizzato la situazione in casa, facendo anche un paragone

Nel giorno del suo 73esimo compleanno, Martini ha analizzato la situazione in casa, facendo anche un paragone. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Lazio Style Radio.

PENSIERI – «A me questa Lazio piace. Il primo anno di Sarri prevedeva un assestamento di gioco e così è stato. Alcune partite sono andate storte, ma l’andamento del campionato e la posizione in classifica sono stati più che positivi. Sarri impone il proprio gioco, ma va benissimo così. La posizione della Lazio è dietro squadre che hanno investito molto di più. Mi piace soprattutto come è amministrata la società, perché rincorrere scudetto e altri obiettivi significa esporsi a un grande rischio amministrativo. Preferisco una gestione della squadra che sia “protettiva” della posizione che ogni anno riesce ad ottenere».

IMMOBILE VS CHINAGLIA – «Immobile è migliore di Chinaglia. Giorgio dava la carica ai compagni e ai tifosi, ma Immobile invece ha dei numeri che il mio compagno di squadra non era in grado di fare. Ciro è un leader, gli altri giocatori lo sanno e lo rispettano».