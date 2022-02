Marchionni: «Luis Alberto e Milinkovic fondamentali»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’ex giocatore della Fiorentina Marco Marchionni ha parlato del match tra Fiorentina e Lazio, in programma questa sera. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Lazio Style Radio:

EMOZIONI – «Le partite contro la Lazio sono sempre state belle. Da tifoso, per me era anche uno stimolo in più per dimostrare il mio valore. Diciamo che usciva la parte professionista, perché era bello far vedere il giocatore che sei».

PARTITA – «Peserà certamente tanto per la Viola l’assenza di Vlahovic. La squadra di Italiano vorrà dimostrare di essere una squadra forte anche senza la punta serba, ma sarà poi il campo a dimostrarlo. Molto dipenderà anche dalla partita che giocherà la Lazio. Infatti i biancocelesti potrebbero anche beneficiare del clima di contestazione che c’è stato in questi giorni a Firenze».

DETTAGLI – «Oggi la differenza potrebbe farla l’unità d’indenti delle due squadre, anche i tecnici dalla panchina potranno spostare gli equilibri. Milinkovic e Luis Alberto sono talmente forti ed intelligenti da poter dare tutto il loro apporto alla squadra, non hanno problemi a giocare insieme. Se Pedro sta bene, è giusto che giochi, è un elemento in grado di fare sempre la differenza, sia segnando sia fornendo assist ai compagni».