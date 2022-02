Marchegiani: «Conceicao? Sono convinto che si emozionerà»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’ex portiere della Lazio Marchegiani ha parlato di Lazio-Porto e delle emozioni che potrebbe vivere Sergio Conceicao. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni de La Gazzetta dello Sport:

«Sergio era un professionista esemplare. Arrivato senza squilli di tromba e diventato un punto fermo per lo scudetto. Omaggio dell’Olimpico? Il pubblico laziale è capace di far commuovere anche le persone di ghiaccio come lui. Sono sicuro che Sergio si emozionerà parecchio. Il match? Porto e Lazio hanno le stesse chance di passare il turno».