Mancini: «Oggi gara importante. E sul futuro...»

Mancini ha analizzato, a poche ore dal fischio d’inizio, Germania-Italia, match valido per la Nations Lesgue

Mancini ha analizzato, a poche ore dal fischio d’inizio, Germania-Italia, match valido per la Nations Lesgue. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di RaiSport:

«Dovremo cercare di fare la nostra partita. Non sarà semplice, perché la Germania è una grandissima squadra. Dopo oggi tracceremo una linea per capire cosa è stato fatto di nuovo e dove si può migliorare. Ci sono le basi per creare un gruppo importante per il futuro. Per avere una squadra vincente bisogna avere giocatori bravi e forti tecnicamente, ma se poi hanno anche altre qualità credo che sia importante».