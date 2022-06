Maifredi: «Immobile è forte, ma in Nazionale...»

Maifredi ha parlato del momento della Nazionale, soffermandosi anche sulle caratteristiche di Ciro Immobile

«Abbiamo esaltato la vittoria degli Europei senza misurare con obiettività la nostra la forza. Questo è stato un errore. Abbiamo giocato buone partite, ma senza dimostrare di essere i più forti. Ecco, questo ci ha ingannato e ora siamo tornati con i piedi per terra. Mancini deve lavorare molto, ma senza un grande attaccante è dura. Immobile è forte ,ma poco funzionale in Nazionale. Sento dire che non si cercherà più il tiki-taka, ma si giocherà in verticale. Il tiki- taka ha fatto venire l’orchite a tanti. E’ l’ora di andare su linee di calcio giuste e non su quel che è stato proposto da chi aveva grandissimi giocatori».