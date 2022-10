Lazio Primavera, Magro: «C’è rammarico, ma siamo una squadra forte»

Il portiere della Lazio Primavera Magro ha analizzato il ko arrivato con il Benevento. Queste le sue parole

Il portiere della Lazio Primavera Magro ha analizzato il ko arrivato con il Benevento. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Lazio Style Channel:

«C’è tanto rammarico per il risultato, condizionato da nostre disattenzioni da evitare. Oltre al gioco, dobbiamo centrare anche i risultati. Siamo delusi per la sconfitta di oggi, ma la strada è quella giusta. Dobbiamo ripartire da qui, ma ora serve solo continuità di risultati. Serve mantenere la concentrazione alta, specie in difesa. Siamo un gruppo unito e una squadra forte, che ha un solo obiettivo: la promozione».