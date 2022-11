Maehle: «Gasperini è un allenatore straordinario»

Maehle, dal ritiro della Danimarca, ha parlato della sua avventura e del suo rapporto con Gasperini. Queste le sue parole

«Sono follemente felice di essere all’Atalanta e per le occasioni che mi sono state concesse. Non vedo l’ora di ritornare a giocare con i miei compagni, visto il rendimento delle ultime partite. Io sono davvero in ottima forma. Gasperini? Ho avuto più fiducia ultimamente e l’ho avuto da un allenatore che in qualche modo sa come gestirmi adesso. A Bergamo ho un mister straordinariamente abile e probabilmente abbiamo dovuto dedicare un po’ di tempo in più per trovarci».