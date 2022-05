Lulic: «Sull'infortunio molti parlano senza sapere. Se avessi continuato...»

Lulic ha parlato anche del suo infortunio e di tutto quello che gli è realmente accaduto in quei mesi difficili per lui

Lulic ha parlato anche del suo infortunio e di tutto quello che gli è realmente accaduto in quei mesi difficili per lui. Queste le sue parole nell’intervista rilasciata a Il Corriere dello Sport:

INFORTUNIO – «Non è stato un infortunio. È stato un incidente. Tanta gente non lo sa o fa finta. Per fortuna mi è successo a 35 anni. Avevo offerte, ma se avessi continuato avrei avuto bisogno di qualcuno che mi seguisse da mattina a sera. Perchè dico incidente? Ai primi di gennaio 2020 mi faceva male la caviglia, a Brescia avevo preso un colpo. Ho continuato a giocare con i dolori, non c’erano tanti cambi. Tutti mi dicevano che sarebbe passato tutto, che la caviglia era solo infiammata. Alla fine mi sono riposato un anno».

BATTERIO – «Dopo le infiltrazioni mi è venuta un’infezione alla caviglia, colpa di un batterio, lo staffilococco. Mi sono dovuto operare tre volte, una a Roma, due in Svizzera. Dopo il primo intervento continuavo ad avere dolori e sono andato in Svizzera. Il batterio mi ha mangiato i tessuti, i muscoli. Mi hanno spiegato che in casi estremi può essere a rischio la caviglia, possono essere intaccati gli organi. Per fortuna è andata bene».