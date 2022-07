Luka Romero ha parlato al termine della seduta pomeridiana di oggi. Queste le parole del giovane argentino

Luka Romero ha parlato al termine della seduta pomeridiana di oggi. Queste le parole del giovane argentino, rilasciate ai microfoni di Lazio Style Radio.

RITIRO – «Il ritiro sta procedendo bene. Io mi sto allenando bene con molto bene. C’è molta voglia per l’inizio della nuova stagione. Mi trovo molto bene con la gente. Preparazione? Gli allenamenti sono molto duri fisicamente, ma stiamo accumulando energie per la prossima stagione. Ogni giorno mi alleno al massimo perché voglio sempre giocare ed essere pronto quando Sarri mi chiama in causa. Voglio farmi trovare pronto».

OBIETTIVI – «Cerco di allenarmi sempre al massimo. L’entusiasmo della gente mi piace molto e sono molto felice di quello che sta accadendo. Ringrazio i tifosi e la Lazio, che mi sta aiutando a crescere. Il primo anno è stato positivo e sono felice delle occasioni avute nello scorso campionato. Quest’anno voglio giocare maggiormente e dimostrare di meritare lo spazio avuto. Nazionale? Spero di partecipare al Mondiale del 2026, ma ora penso solo alla Lazio. Sarri mi sta aiutando molto bene, sento che sto crescendo giorno dopo giorno ascoltando il mister ed imparando dai più grandi».