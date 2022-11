Lotito: «Io sono sempre stato dalla parte di Sarri»

Claudio Lotito ha parlato due giorni dopo la vittoria nel derby contro la Roma. Queste le parole del patron della Lazio

Claudio Lotito ha parlato due giorni dopo la vittoria nel derby contro la Roma, levandosi più di qualche sassolino dalla scarpa. Queste le parole del patron della Lazio, rilasciate ai microfoni de Il Messaggero:

«Io so sempre stato dalla parte di Maurizio Sarri. Ora c’è silenzio in giro, non sento più baccano. Godiamoci il terzo posto».