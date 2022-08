Il presidente Lotito ha parlato durante la conferenza stampa di presentazione di Vecino e Romagnoli. Queste le sue parole

«Romagnoli è il frutto di lavoro di tanti anni. Merito del ds, che in tanti occasioni ha parlato con lui del trasferimento alla Lazio Alessio è venuto alla Lazio perché ha nel cuore questi colori e pensavo potesse essere un valore aggiunto. Abbiamo agito per portarlo a casa, così come abbiamo fatto con Matias. Sono stato nello studio del suo procuratore. Vecino porterà grande esperienza, caratteristica che troppo spesso è mancata. Entrambi daranno un valore aggiunto dal punto di vista mentale, tecnico e professionale. La squadra è stata allestita per dare grandi soddisfazioni e competere ad alti livelli».