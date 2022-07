Lazzari: «Vedo grande entusiasmo. Ripartiamo dal quinto posto»

Lazzari ha parlato da quel di Auronzo di Cadore, dove si sta svolgendo il ritiro della Lazio. Queste le sue parole

RUOLO – «Ho sempre pensato di poter fare questo ruolo e ne ho anche parlato con il mister. I primi mesi sono serviti per imparare, soprattutto il livello della linea, quando salire e quando scendere. C’è voluto del tempo, ma i risultati si sono visti».

DIFFERENZE – «La Lazio e la nazionale hanno due stili di gioco completamente diversi, soprattutto in fase difensiva. Ma giocando con la linea a quattro è tutto più facile».

OBIETTIVI – «Siamo solo all’inizio, ma penso che la società ha fatto tanti acquisti. Noi siamo la squadra con più acquisti in Serie A e sicuramente altri ne arriveranno. C’è molta fiducia quest’anno e c’è grande entusiasmo. Penso che dobbiamo continuare cosi, seguendo il mister sono sicuro faremo meglio dello scorso anno. L’obiettivo dichiarato è migliorare il piazzamento dello scorso anno, che vorrebbe dire Champions. Nonostante le difficoltà abbiamo centrato il quinto posto che non è stato male. Sappiamo che ci sono cinque sei squadre che lotteranno con noi, dovremo partire forte e mantenere un equilibrio durante l’anno. I sei punti di differenza tra noi e il quarto posto dello scorso anno sono dovuti al fatto che i primi mesi abbiamo avuto tanti alti e bassi. Una partita bene e l’altra no e questo è stato complicato. Nella seconda parte abbiamo trovato ritmo e pochi alti e bassi, ripartiremo sicuramente da qui».