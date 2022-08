Labriola (ad Tim): «Dazn, trovato un compromesso»

L’ad di Tim Labriola ha parlato dell’accordo raggiunto negli scorsi giorni con Dazn, facendo ulteriore e maggiore chiarezza

L’ad di Tim Labriola ha parlato dell’accordo raggiunto negli scorsi giorni con Dazn, facendo ulteriore e maggiore chiarezza. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni de Il Corriere della Sera:

«Oggi l’approccio ai contenuti deve avere una logica di vendita e non di produzione o di esclusiva, che non è più sostenibile. Abbiamo raggiunto il miglior compromesso possibile per continuare a offrire il campionato di Serie A ai clienti di TimVision».