Kutuzov: «Sarà Immobile contro Quagliarella. Sul mio gol alla Lazio...»

Kutuzov ha analizzato la sfida tra Lazio e Sampdoria di domani sera. Queste le parole dell’ex attaccante dei doriani, riportate dal match program della società biancoceleste.

PARTITA – «Domani si affrontano due squadre in salute, ma che lottano per obiettivi diversi. Entrambe puntano sulla qualità e sul far divertire i tifosi. Sarri e Giampaolo, pur lottando per traguardi diversi, sono molto simili».

DUELLO – «Nella mia carriera ho incrociato sia Immobile che Quagliarella. Si tratta di due attaccanti che sanno segnare in ogni modo. In qualsiasi partita sono la minaccia principale per ogni difesa».

PASSATO – «Mi ricordo perfettamente il gol fatto alla Lazio nel 2005. Vincemmo 2-0. Con i biancocelesti ho debuttato in Serie A con la maglia del Milan nel 2002, entrando al posto di Brocchi nel finale di partita».