Jony: «Quello alla Lazio è stato per me un periodo buio»

Jony, attualmente in forza allo Sporting Gijon, è tornato sulla sua avventura alla Lazio, tutt’altro che positiva. Queste le sue parole a La Voz de Asturias:

«Sono felice di tornare a far parte del gruppo e di sentirmi un calciatore, perché lavorare a parte con i fisioterapisti beh è un processo brutto. Non sono mai stato un giocatore incline agli infortuni, ma sono stati due anni molto duri. Tutto è iniziato all’Osasuna e a questo si aggiungono sei mesi senza giocare alla Lazio. Quest’ultimo infortunio non ha una grande spiegazione, perché ho curato tutti i dettagli. Purtroppo però non si sceglie quando queste cose possono accadere».