Incocciati: «Manca la materia. E su Immobile...»

Incocciati ha detto la sua sulla situazione che sta vivendo la Nazionale, soffermandosi anche su Ciro Immobile e le sue prestazioni. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Tmw Radio:

«C’è un po’ di confusione in giro. Stiamo dando la colpa a qualcuno? Il dato di fatto è che manca la materia. Tolti Immobile o Belotti in prospettiva non ci sono elementi che in quel reparto possono fare la differenza. Nei settori giovanili solo il 30% degli italiani sono all’interno del campo. Non abbiamo i ricambi. Pensare che togli il centravanti della Lazio, il miglior realizzatore del campionato, ed entrano i giocatori del Sassuolo fa riflettere, perché non si è mai vista una cosa del genere. Una volta entravano quelli di Inter, Juve, Milan… Mancini? Io mi sarei dimesso dopo gli Europei, ma adesso è tutto una minestra riscaldata».