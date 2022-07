Impallomeni: «Lotito baluardo in mezzo a presidenze straniere»

Impallomeni ha voluto fare una sorta di elogio al presidente della Lazio Claudio Lotito. Queste le sue parole

Impallomeni ha voluto fare una sorta di vero e proprio elogio al presidente della Lazio Claudio Lotito. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Tmw Radio:

«Vedo il solito De Laurentiis, come sempre battagliero. Stiamo parlando di un presidente che, come Lotito, è l’ultimo baluardo italiano in mezzo a tante presidenze straniere».