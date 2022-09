Impallomeni: «La Lazio deve passare il turno. E Sarri...»

Impallomeni ha detto la sua su questa tre giorni europea, soffermandosi anche sulla Lazio, impegnata oggi con il Feyenoord

«In Champions ci possono essere acuti, bello quello del Napoli in una serata meravigliosa, qui invece è alla nostra portata. Il calcio italiano dovrebbe ripartire da questa competizione e step-by-step cresce e anche nell’altra Europa, più selettiva. Mi aspetto Fiorentina, Roma e Lazio che passano agevolmente il turno e poi che arrivino fino in fondo. Non credo che Sarri ci tenga meno di Mourinho».