Impallomeni: «Occhio all'entusiasmo della Fiorentina, ma la Lazio...»

Impallomeni ha parlato della lotta per un posto in Europa, che vede coinvolta anche la Lazio, soffermandosi con la Fiorentina, Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Tmw Radio:

«Vedo davvero bene la Fiorentina, perché è in pino entusiasmo. Per di più ha giocatori forti e si sono sbloccati gli esterni. Deve porsi un obiettivo e andare allo scontro diretto contro la Roma con dei punti di vantaggio o sarà difficile. E poi non sottovaluterei Lazio e Atalanta».