Impallomeni: «Alla Lazio servirebbe un vice Immobile, ma...»

Impallomeni ha parlato dei possibili innesti sul mercato che servirebbero alla Lazio. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Tmw:

«Credo che la squadra biancoceleste dovrebbe fare un mercato che non alteri l’equilibrio di squadra. Immobile è imprescindibile, ma dietro serve qualcosa. Serve un suo vice, anche se per Sarri non è un problema. Vuole più un sostituto di Felipe Anderson. Serve un esterno sinistro e un centrocampista di qualità per avere più opzioni».