Immobile: «Chiediamo scusa ai tifosi. Andremo in ritiro»

Nel post partita di Verona-Lazio, Immobile è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio. Queste le sue parole.

DELUSIONE – «Siamo molto delusi dall’atteggiamento e dal risultato. Oggi non abbiamo dato tutto. Ci dispiace per i tifosi e per quello che hanno visto. Dobbiamo migliorare, soprattutto in trasferta. Dobbiamo trovare continuità»

CARATTERE – «Stiamo cercando di capire cosa sta succedendo. Noi crediamo nel lavoro del mister, anche perché in alcune partite si sono viste i frutti. Ci vuole tempo per i cambiamenti, ma non può essere un alibi. Sono convinto del carattere di questa squadra, ma ora non riusciamo a tirarlo fuori».

«Ora ci servirebbe una striscia positiva per trovare serenità e per assimilare più facilmente ciò che ci chiede il mister. Ora comunque dobbiamo rimboccarci le maniche, perché c’è ancora tempo e il campionato è lungo. Abbiamo subito l’opportunità di rifarci. La società credo abbia deciso per il ritiro».