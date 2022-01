Immobile: «Vedo una squadra in crescita»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Immobile ha parlato nel post partita di Lazio-Udinese, match valido per gli ottavi di Coppa Italia. Queste le sue parole ai microfoni di Mediaset:

«Dalla panchina ho visto bene la squadra, soprattutto in difesa. Ho visto dei miglioramenti, non a caso nche oggi non abbiamo subito gol, quindi voglio fare i complimenti alla difesa. Pian piano siamo venendo fuori la nostra qualità. Abbiamo grandi giocatori, soprattutto a centrocampo. Ovviamente alla fine ciò che conta è il risultato».