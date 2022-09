Oddi: «Immobile e Lazzari imprescindibili per la Lazio»

Oddi ha parlato dell’imprescindibilità di Immobile e Lazzari nella Lazio attuale. Queste le sue dichiarazioni

Oddi ha parlato dell’imprescindibilità di Immobile e Lazzari nella Lazio attuale. Queste le sue dichiarazioni, rilasciate ai microfoni di Radiosei:

«Immobile è insostituibile, dovrebbe giocare sempre, ma se dovesse esserci un minimo di rischio ricaduta non lo farei mai giocare. Poi è chiaro che dipende dai medici. Anche Lazzari è uno difficilmente sostituibile, ma rischiare di perderli per una gara come quella di domenica mi pare troppo. Se non possiamo permetterci con lo Spezia due seconde linee siamo torniamo indietro».