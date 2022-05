Hernanes annuncia il ritiro: «La mia carriera finisce qui. Sul mio futuro...»

Hernanes ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato, parlando anche di quello che potrebbe essere il suo futuro

«“Ho ufficialmente smesso di giocare oggi. Non gioco da un po’, ma volevo ufficializzarlo. Oggi chiudo la mia carriera di calciatore. Allenare? Ci ho pensato. Prima dicevo di no, poi pensavo forse, e oggi forse questa è una possibilità per me. Penso a fare un corso, a prepararmi, ma non è una cosa che ho nel cuore voler fare l’allenatore».