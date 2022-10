Hernanes: «Bei ricordi con l’Udinese. Domani gara spettacolare»

Hernanes ha analizzato la sfida di domani tra Lazio e Udinese, aprendo però anche il cassetto dei suoi ricordi

Hernanes ha analizzato la sfida di domani tra Lazio e Udinese, aprendo però anche il cassetto dei suoi ricordi. Queste le parole del brasiliano, riportate sul match program dei biancocelesti.

PASSATO – «Io ho sempre fatto molto bene con i friulani. Spesso erano gare tirate e con in palio un posto in Champions. All’Udinese ho segnato 4 gol ed è stata una delle mie vittime preferite in carriera. Mi ricordo quello su punizione del 2012, quando la palla entrò lentamente, ma anche quello del 2010. Entrambi li segnai al mio amico Handanovic. Mi ricordo anche quello del 2013, quando misi palla all’incrocio. E non posso non citare quello a Udine nel 2014: doppio passo e tiro di sinistro. Ed è proprio questo il mio preferito».

GARA- «Domani mi aspetto una gara molto spettacolare e mi dispiace non poterla vedere dal vivo. Si affrontano due squadre diverse tra di loro, ma che stanno vivendo un ottimo momento. I biancocelesti, con il loro gioco, possono mettere in difficoltà chiunque. I friulani puntano molto sulla fisicità. Insomma, la Lazio dovrà stare attenta e affrontare la partita al meglio».